ظهرت الآن.. نتائج سنوات النقل بالقاهرة لعام 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:33 مساءً - أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قراراً باعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026، وشملت الإعلان أكثر من مليون طالب وطالبة في مراحل النقل المختلفة.

رابط نتائج النقل القاهرة 2026

تغطي النتائج المعلنة الصفوف التالية في المرحلة الابتدائية: الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، أما في المرحلة الإعدادية فيقتصر الإعلان على الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط.

يُتاح الاطلاع على الدرجات إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للمديرية بدءاً من ظهر اليوم الخميس 22 يناير 2026، وذلك من خلال الدخول إلى هذا الرابط، وإدخال بيانات الطالب المطلوبة.

موعد ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة

يتم الإعلان أيضاً عن النتائج بشكل ورقي داخل المدارس اعتباراً من صباح السبت 24 يناير 2026، وذلك لتسهيل الوصول إليها لكل الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى الإنترنت.