بطرق مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 03:33 مساءً - يستضيف نادي الهلال نظيره نادي الفيحاء مساء اليوم الخميس، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويدخل الزعيم اللقاء وهو يتربع منفردًا على صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بسجل خالي من الهزائم، 13 فوزًا وتعادلين، حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة.

في المقابل، يعاني الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس 22 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء

تنقل أحداث اللقاء حصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، كما توفر البث المباشر عبر تطبيق ثمانية.