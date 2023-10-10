انت الأن تتابع خبر حماس تعلن النفير العام الجمعة القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأعلنت النفير العام الجمعة القادم تحت مسمي "جمعة طوفان الأقصى" في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وقالت الحركة في بيان لها : نشدّ على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنوده في كل مكان بحسب ماذكرت شبكة القدس الإخبارية.

واعتبرت حماس أن مواقف بعض الأطراف الداعمة للاحتلال تشكلّ غطاء لتشجيعه في حربه على الشعب الفلسطيني.

هذا وقالت حركة الجهاد الإسلامي: مقاتلونا اقتحموا امس موقعا للاحتلال شمال فلسطين وقتلوا ضابطين صهيونيين وأصابوا 5.

من ناحية ثانية استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استشهاد المجاهدين حمزة موسى ورياض قبلاوي منفذي عملية اقتحام موقع عسكري على حدود لبنان.

هذا وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قصفت الليلة نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس.