انت الأن تتابع خبر ما مصير زيارة بلينكن لإسرائيل والسعودية والمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يعلق وزير الخارجية أنتوني بلينكن خطة لزيارة المنطقة كانت ستشمل "إسرائيل" والسعودية والمغرب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين.

كما قالت المصادر ذاتها أنه من شبه المؤكد تأجيل زيارة بلينكن إلى المغرب لعقد اجتماع لوزراء خارجية "منتدى النقب".

وكان بلينكن قد جدد التأكيد لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين على جهود واشنطن لتأمين الإفراج الفوري عن جميع "رهائن" عملية طوفان الأقصى.

وفي تطورات الاحداث على أراضي فلسطين المحتلة، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفجر الثلاثاء، أدى صحفيون فلسطينيون، صلاة الجنازة على جثماني زميلين لهما قُتلا فجرا أثناء تغطيتهما لقصف الطائرات الإسرائيلية لبناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.

هذا وصرح سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف الثلاثاء بأن مواطنا روسيا آخر لقي حتفه في إسرائيل بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، كما استشهدت سيدتان مصريتان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مساء الاثنين.