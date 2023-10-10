انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة القتلى بين الشرطة والجنود الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد القتلى من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وقُتل 41 شرطيا، ومن الجنود والضباط 114، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل 4 آخرون من عناصرها الاثنين، في اشتباكات مع الفلسطينيين في مستوطنات غلاف غزة، ما أدى الى ارتفاع حصيلة قتلى عناصرها منذ بدء العملية في غزة الى 41.

وأكدت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي نشر الثلاثاء، أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا في اليوم الأخير من الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط منذ يوم السبت الماضي، الى 114 قتيلا، مبينا أن من بين الأسماء ضباطا برتب عالية وجنودا من الاحتياط.

من ناحية ثانية، قالت كتائب القسام إن قواتها نفّذت هجوما صاروخيا على مستوطنة سديروت.

وتبلغ مساحة مستوطنة سديروت 5 كيلومترات مربعة، وتقع على بُعد كيلومتر واحد من قطاع غزة وبلدة بيت حانون بفلسطين.

وقد أنشئت المستوطنة عام 1951 على أراضي قريتي نجد وهوج المهجرتين.