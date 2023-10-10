انت الأن تتابع خبر الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الثلاثاء على إنهاء الحرب والعنف، وإنهاء الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة.

وكان ويدودو، قد قال قبل أشهر إنها مسألة مبدأ لإندونيسيا منبثق من الدستور أن تظل تدعم استقلال الشعب الفلسطيني وترفض كل أشكال الاحتلال.

من ناحية ثانية، قال المرشد الإيراني علي الخامنئي، الثلاثاء، في حضوره حفل تخرج الضباط في إحدى الجامعات الإيرانية " إن الاحتلال الإسرائيلي تعرض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيد العسكري والاستخباراتي.

وأضاف الخامنئي، أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر هزيمة عسكرية واستخبارية للكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها، وزلزال مدمر تمكن من هدم عدد كبير من البنى الرئيسية لمبان تابعة للاحتلال.

وتابع "نقبل أيدي المنفذين الأذكياء الشباب الفلسطيني ..وأولئك الذين يقولون إن الملحمة الأخيرة هي عمل غير فلسطيني أخطأوا في التقدير.

وأشار الخامنئي إلى أنه "لا يمكن بسهولة إعادة بناء أساسات كيان الاحتلال التي دمرتها عمليات المقاومة في السابع من أكتوبر".