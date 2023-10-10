شهداء وجرحى وهنية يهدد

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رياض - احمد صلاح - في تطورات الاحداث باليوم الرابع للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على الاحتلال منذ فجر السبت: استهدفت غارات اسرائيلية منطقة النورس شمال غربي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تعيد قصف معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري ما يمنع حركة المسافرين.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة غير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

من ناحيته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان العدو سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه.

واكد انه "تم ابلاغ الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة".

وتابع: "معركة طوفان الأقصى فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا".

وحشية حكومة الكيان ضد شعبنا في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة".

من ناحيتها قالت كتائب القسام: قصفنا بالصواريخ حشود قوات العدو في ياد مردخاي.

مع مواصلة جيش الاحتلال التعزيزات العسكرية في منطقة غلاف غزة.