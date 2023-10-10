انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية إلى 788 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 788 شهيدا ونحو 4100 مصاب.

هذا واستهدفت غارات اسرائيلية منطقة النورس شمال غربي قطاع غزة، وعادت طائرات الاحتلال لقصف معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري ما يمنع حركة المسافرين.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة غير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على غربي مدينة غزة.

من جهتها قالت كتائب القسام إن قواتها نفّذت هجوما صاروخيا على مستوطنة سديروت، وقصفت موقعي زيكيم ورعيم الإسرائيليين، كما أعلنت أنها قصفت بالصواريخ حشودا لقوات الاحتلال في مستوطنة ياد مردخاي.

وتبلغ مساحة مستوطنة سديروت 5 كيلومترات مربعة، وتقع على بُعد كيلومتر واحد من قطاع غزة وبلدة بيت حانون بفلسطين.

وقد أنشئت المستوطنة عام 1951 على أراضي قريتي نجد وهوج المهجرتين.

كما اكدت القسام قصف بئر السبع المحتلة بدفعة صاروخية.

وأعلن الاعلام العبري ارتفاع عدد قتلى شرطة الاحتلال في المعارك إلى 41 قتيلا.

من ناحية ثانية، اكد الجيش الاسرائيلي، انه لا توجد أي دعوات إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية.

هذا وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان لها على "إكس" تجميد حسابات عملات مشفرة تستخدمها حركة "حماس" وادعت أنها نجحت في تحقيق ذلك بفضل التعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "نجحت وحدة الأمن السيبراني التابعة للشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية ووكالات استخبارات حكومية أخرى، في تجميد حسابات العملات المشفرة التي تستخدمها "حماس" لجمع الأموال لأنشطتها".