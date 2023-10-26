انت الان تتابع خبر مصادر: خطة الاحتلال إغراق أنفاق المقاومة بغاز الأعصاب أو مياه البحر .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال موقع "ميدل إيست آي" الإخباري البريطاني إنّ "تأخير الغزو البريّ الإسرائيلي لغزة هو جزء من حملة تضليل تهدف إلى الحصول على عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الجوانب".



وبحسب الموقع نفسه، ونقلًا عن (مصدر عربي رفيع المستوى ومطلع على شؤون فصائل المقاومة الفلسطينية) حسب قوله، فإنّ "الفصائل الفلسطينيّة تتوقع أن يغرق الاحتلال أنفاق غزة بغاز الأعصاب والمواد الكيميائية تحت مراقبة قوات خاصة أميركية في إطار هجوم مفاجئ على قطاع غزة".

وأشار موقع ميدل إيست آي، في تقريره الذي أعده رئيس تحريره ديفيد هيرست، إلى أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في التسريب.

وتعتمد الخطة، حسب المصدر، على عنصر المفاجأة لكسب المعركة بشكل حاسم باستخدام الغازات المحرمة دوليًا، وخاصة غاز الأعصاب والأسلحة الكيميائية، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في الأنفاق، وستشرف قوة دلتا الأميركية على "ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في أنفاق المقاومة تكون كافية لشل الحركة الجسدية لفترة تتراوح بين 6 و12 ساعة"، وخلال هذه الفترة، يضيف المصدر، سيتم اختراق الأنفاق وإنقاذ الرهائن وقتل الآلاف من جنود كتائب القسام.

ويقول موقع ميدل إيست آي إنه تواصل مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية للتعليق، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت النشر.



في ذات السياق، قالت مصادر أخرى، إنّ الاحتلال يخطط لإغراق الأنفاق بمياه البحر عبر مضخات، وهذا من شأنه أن يحول الوضع في غزة إلى كارثة حقيقية يمكن أن تصل لحدود الفيضانات. ولكنّ مراقبين يرونَ أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تقوم بقتل الأسرى الإسرائيليين أيضًا.