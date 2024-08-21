انت الأن تتابع خبر لن تصدقوا من تكون ليست السعودية ولا العراق… دولة عربية تفاجئ إيران وأمريكا وتبني أكبر مفاعل نووي خطير.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل دول العالم بشكل مكثف على تقوية قدراتها في مجال الطاقة النووية بهدف تأمين مصالحها ومواردها الطبيعية. ومع النظر إلى المستقبل، تبرز الطاقة النووية كمحور رئيسي للحياة على الأرض في العقود القادمة. في هذه السياق، شهدت الفترة الأخيرة تقدمًا كبيرًا على صعيد التكنولوجيا النووية، حيث بدأت مصر بناء مشروع لأربعة مفاعلات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا، بينما قامت الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مشروع نووي بارز بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نال تأييدًا واسعًا من الشعب الإماراتي.

في جمهورية مصر العربية

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية لبنة أساسية في توسع البلاد نحو الطاقة النووية؛ حيث تتكون المحطة من أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول بحلول عام 2028، على أن يتم تشغيل باقي المفاعلات تدريجيًا.

يبرز الدور الحيوي للطاقة النووية في المساهمة بتقليل إنبعاثات الكربون، مما يجعلها خيارًا مستدامًا للطاقة. وعلاوة على ذلك، تعمل الطاقة النووية على تعزيز الأمن القومي للدول من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، بالإضافة إلى دورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

ولكن، تواجه الدول تحديات كبيرة في هذا المجال، تشمل التكاليف العالية لبناء وتشغيل المفاعلات، ومشاكل التخلص من النفايات النووية بطرق آمنة، والمخاوف من الكوارث النووية المحتملة.

على الصعيد العالمي