انت الأن تتابع خبر مسؤول أميركي: بايدن سيتحدث مع نتنياهو للضغط عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن يعتزم التحدث هاتفياً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، فيما يتعلق بسبل استمرار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتأتي المكالمة بعد زيارة سريعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط انتهت الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق، وعلق بلينكن والوسطاء من مصر وقطر آمالهم على مقترح أميركي لسد الفجوات بين الجانبين في حرب غزة المستعرة منذ عشرة أشهر.

وقال المسؤول الأميركي إن من المتوقع أن يضغط بايدن على نتنياهو لتخفيف مطلب جديد يسمح بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وتريد دولة الاحتلال الاحتفاظ بالسيطرة على الممر، الذي استولت عليه في أواخر مايو (أيار)، بعد تدمير عشرات الأنفاق تحته والتي تقول إنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في غزة.