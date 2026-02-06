ضبط القائمين على إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالسويس للنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 04:31 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السويس للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمة على إدارته ، وبحوزتها (عدد من صور نماذج شهادات إتمام الدراسة بالكيان وإستمارات الإلتحاق ودفاتر إيصالات تحصيل الرسوم من المتدربين – عدد من الكتب الدراسية خاصة بالكيان – هارد ديسك محمل عليه نماذج للشهادات التي تُمنح من قِبل الكيان) .. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.