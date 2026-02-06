الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الوصفات الطبيعية من البدائل الآمنة والمنتشرة للتعامل مع مشكلة الشعر الأبيض، خاصة لمن يفضلون الابتعاد عن الصبغات الكيميائية وما تسببه من تلف للشعر وفروة الرأس. وتعتمد هذه الوصفات على مكونات طبيعية تساعد على تغطية الشيب، مع منح الشعر لونًا متناسقًا ولمعانًا صحيًا.

“سر من عجوزة هندية”… صبغ الشعر الأبيض وتغطية الشيب في 10 دقايق بشكل كامل بمكونات طبيعية !

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض باللون البني

استخدام المكونات الطبيعية مثل الحناء، القهوة، والشاي الأسود يساهم في صبغ الشعر الأبيض بدرجات بنية وداكنة قريبة من اللون الطبيعي. هذه الطرق لا تقتصر على تغيير لون الشعر فقط، بل تعمل أيضًا على تقويته وتحسين ملمسه ومظهره العام، مما يمنح الشعر إطلالة أكثر حيوية دون أضرار جانبية.

وصفة الحناء والقهوة

تعتمد هذه الوصفة على خلط مسحوق الحناء مع القهوة، حيث يساعد هذا المزيج على الحصول على لون بني طبيعي وثابت نسبيًا. يتم مزج ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء مع ملعقتين من مسحوق القهوة، ثم يُضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة. تُترك العجينة مغطاة لعدة ساعات حتى تتخمر، ثم تُوزع على الشعر بالكامل مع التركيز على المناطق التي يظهر بها الشيب. بعد تركها من أربع إلى ست ساعات، يُغسل الشعر بالماء الفاتر للحصول على لون متجانس ولمعان ملحوظ.

وصفة الشاي الأسود

يُعتبر الشاي الأسود من الخيارات الطبيعية البسيطة لصبغ الشعر الأبيض، خاصة عند الاستخدام المنتظم. يتم تحضير شاي أسود مركز بإضافة ملعقة من ملح البحر إليه بعد الغلي، ثم يُترك حتى يبرد. يُوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريبًا، ثم يُشطف بالماء فقط دون استخدام الشامبو. تساعد هذه الطريقة على تغميق لون الشعر الأبيض تدريجيًا مع الحفاظ على صحته ولمعانه.

تعتمد فعالية هذه الوصفات على الاستمرارية وطبيعة الشعر، لكنها تظل خيارًا طبيعيًا وآمنًا لمن يبحث عن بديل هادئ وفعّال للصَبغات الصناعية.