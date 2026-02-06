استعدادًا لشهر رمضان.. مجلس مدينة الحسنة ينفذ خطه لصيانة وانارة كشافات الكهرباء بكافة القرى (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 05:24 مساءً - أعلن مرزق رزيق سالم ، رييس مركز ومدينة الحسنة عن تنفيذ خطة عامة لصيانة كشافات أعمدة الكهرباء بمدينة ومركز الحسنة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وإنارة الشوارع والمساجد تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات وتوفير جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأكد رييس مركز ومدينة الحسنة انه يتابع جميع القطاعات الخدمية لاستقبال الشهر الكريم خاصه قطاع الكهرباء حيث تم صيانه كشافات الشوارع وإحلال وتجديد لجميع الكشافات ، وذلك لتهيئة الشوارع الرئيسية والميادين بما يضمن توفير إضاءة مناسبة لسهولة حركة المواطنين.

وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة متابعة فريق الصيانة بالمجلس لتشمل الخدمة جميع القرى التابعة للمركز والمدينة.

ولفت إلى أنه تم إصلاح معظم كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة وجارى إستكمال الخدمة بعدد من القرى الأخرى، حيث تم إصلاح وإحلال وتركيب كشافات الشوارع بقرية الريسان وجارى المتابعة الميدانية لجميع القرى.