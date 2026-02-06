 أضرار جسيمة في بيلغورود الروسية بعد قصف أوكراني

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف الجمعة إن قصفا شنّته أوكرانيا خلال الليل تسبب في "أضرار جسيمة" بالمدينة القريبة من الحدود.

وذكر في مقطع فيديو نشره على تطبيق تيليغرام بعد منتصف الليل أن مسؤولي المدينة يعقدون اجتماعا طارئا لوضع خطة عمل.



وقال في المقطع، الذي تم تسجيله وسط ظلام شبه دامس "لا أستطيع أن أقول لكم مساء الخير، للأسف".



وأضاف "قصف العدو مدينة بيلغورود المدنية. الجميع يعلم أنه لا أهداف عسكرية لدينا. هناك أضرار جسيمة. خرجت لأتفقد الوضع".



ولم يدل جلادكوف بتفاصيل عن الأضرار. وقال إن السلطات لم تعد مساكن مؤقتة.



من ناحية أخرى، قال حاكم منطقة بريانسك الروسية المجاورة إن أوكرانيا استهدفت منشآت طاقة باستخدام صواريخ هيمارس وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء.



وأعلنت روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي وقفا مؤقتا للضربات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة لكنهما اختلفتا على مدة هذا الإجراء. واستؤنفت الضربات في وقت سابق من الأسبوع.



وتأتي هذه الأنباء عن القصف وسط محادثات سلام برعاية أميركية.



وجاء في منشور على قناة "ماش" الروسية غير الرسمية على تيليغرام، والتي تضم مصادر من الأجهزة الأمنية، أن صواريخ قصفت المدينة الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وأن الكهرباء انقطعت عن بعض الأحياء.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه التقارير. ولم تدل أوكرانيا بتعليق بعد.



وقال جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود في خطابه الصباحي إن أعمال إعادة الكهرباء مستمرة.



وأضاف "حتى اليوم، لم نتمكن من إعادة التيار بالكامل إلى بيلغورود".



وتشن القوات الأوكرانية هجمات متكررة على بيلغورود والمناطق المجاورة منذ غزو روسيا لجارتها الأصغر في فبراير شباط 2022.



وقالت أوكرانيا إن الهجمات الروسية بصواريخ وطائرات مسيّرة على العاصمة كييف في كانون الثاني تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرابة مليون شخص.