أظهرت دراسة طبية نشرتها مجلة (EJP) الاستهلاك طويل الأمد للأطعمة الغنية بالملح يؤثر سلبا على وظائف الدماغ، مسببا تدهورا في الوظائف المعرفية وزيادة القلق.

دراسة تكشف تأثير الملح على الدماغ

خلال الدراسة قام العلماء بإخضاع حيوانات التجارب لنظام غذائي يحتوي على نسب عالية من ملح الطعام لمدة ستة أشهر، وكشفت الاختبارات السلوكية للحيوانات أن النظام الغذائي تسبب بأضرار في الدماغ عند الحيوانات، قلل من قدرتها على التعلم، وزاد من مستويات التوتر والقلق لديها، في الوقت نفسه سجل الباحثون علامات تلف عصبي والتهاب في الحصين، وهي منطقة دماغية بالغة الأهمية للذاكرة والعاطفة.

وكشفت الدراسة أن الآلية الرئيسية لهذه التغيرات كان سببها تغير تركيب البكتيريا المعوية، فقد غير النظام الغذائي عالي الملح من توازن البكتيريا في الأمعاء، وارتبطت هذه التغيرات ارتباطا وثيقا بخلل في عمل الجينات في الدماغ، وزيادة التهاب الخلايا العصبية، وموت الخلايا العصبية، كما أثّر هذا النظام الغذائي على أنواع من البكتيريا المعوية تؤثر على صحة الجهاز العصبي.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تُقدّم أدلة جديدة على دور الأمعاء والدماغ في تطور الضعف الإدراكي، وتُسلّط الضوء على المخاطر المحتملة للإفراط المزمن في تناول الملح، وقد تُسهم هذه النتائج في تطوير استراتيجيات وقائية تهدف إلى الحفاظ على الصحة الإدراكية من خلال تعديل النظام الغذائي.