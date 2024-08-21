انت الأن تتابع خبر رئيس المخابرات العسكرية للاحتلال وهو يغادر منصبه: لقد كان خطئي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية المستقيل الميجر جنرال أهارون هاليفا مجددا اليوم الأربعاء خلال مراسم تركه لمنصبه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر.

وأعلن هاليفا، الذي يخدم في الجيش منذ 38 عامًا، استقالته في أبريل الماضي وأقر بمسؤوليته عن تلك الإخفاقات بالفعل. وكان وقتها واحدًا من عدد من كبار القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.

وقال هاليفا خلال المراسم الأربعاء "إخفاق وحدات المخابرات كان خطأي"، ودعا لإجراء تحقيق على مستوى إسرائيل "من أجل دراسة… وفهم (الأسباب) بعمق".

وألحق الهجوم ضررًا بالغًا بسمعة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات التي كانت تعتبر أنها لا يمكن هزيمتها من الفصائل المسلحة الفلسطينية بما في ذلك حماس.