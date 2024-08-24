انت الأن تتابع خبر أبو زيد: يوم الجمعة كان الأصعب على قوات الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد على عمليات المقاومة في رفح، والتي كذبت بها تصريحات وزير الدفاع يواف غالانت الذي ادعى القضاء على لواء رفح.

وقال ابوزيد إن يوم الجمعة كان الأصعب على قوات الاحتلال في المثلث الجغرافي الذي تحدثنا عنه قبل أيام، والذي يمتد من تل الهوى إلى خان يونس إلى تل السلطان.

حيث لقنت المقاومة، غالانت درساً لن ينساه بعد تصريحاته قبل يومين، التي زعم فيها أنه "قضى على لواء رفح".

فقد قامت المقاومة، من تل السلطان غرب رفح، باستهداف خمس دبابات ميركافا واستهدفت قوة تحصنت في مدرسة كمال عدوان في يوم واحد، ليكون هذا رداً سريعاً من المقاومة على ادعاءات وزير دفاع الاحتلال غالانت.

وفيما يتعلق باستهداف قوة من فرقة المظليين 98 في حي الزيتون، قال أبو زيد إن حي الزيتون لا يبعد عن تل الهوى، التي يقاتل فيها الاحتلال منذ مدة، سوى مئات الأمتار. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من أن تحركات المقاومة زئبقية، تتحرك بشكل شبيه لحركة الزئبق؛ كلما ضغطت قوات الاحتلال على منطقة، تتحرك المقاومة إلى منطقة أخرى لتوقع خسائر في قوات الاحتلال.

وهذا ما حدث في حي الزيتون اليوم حين تحركت المقاومة من تل الهوى إلى حي الزيتون واستهدفت قوة للاحتلال. وأشار أبو زيد إلى أن إعلان الاحتلال عن حادث صعب في الجنوب وعن عدد من الإصابات شمال غزة، يؤكد أنه لا توجد إحصائية دقيقة حول حجم الخسائر، كما أن الإعلانات تخلو من عدد القتلى. وهذا يشير إلى حجم التخبط والتكتم من قبل قوات الاحتلال حول الخسائر في ظل اشتعال المعارك في المثلث الجغرافي الذي تحدثنا عنه سابقاً، وهو تل الهوى، خان يونس، تل السلطان.