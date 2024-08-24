انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 40 ألفًا و334 شهيدًا، و93 ألفا و356 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 323 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40334 شهيدا، و93356 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة خلال 48 ساعة".

ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".