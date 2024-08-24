آخر المستجدات بحادث الطعن في ألمانيا

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الشرطة الألمانيّة، السبت، توقيفَ شخص في الـ 15 من عمره في إطار التحقيق في الهجوم المميت بسكين الذي وقع مساء الجمعة في مدينة زولينغن غربي ألمانيا.

وقالت شرطة دوسلدورف، إنّها تتحقق مما إذا كان للشخص المعتقل "صلة بالجريمة"، وتنفذ الشرطة حملة مطاردة واسعة للعثور على منفذ الهجوم الذي أثار حالة من الصدمة في البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة واستهدف مشاركين في مهرجان محلي، وما زالت دوافع منفذه غير معروفة.