انت الأن تتابع خبر بسبب حادثة خطيرة .. جيش الاحتلال يستنفر في بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه نصب حواجز ويطارد المشتبه فيهم عقب انفجار العبوة الناسفة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، انفجرت عبوة ناسفة على شكل أسطوانة غاز، على طريق يسلكها مستوطنون داخل تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

وذكر موقع "04" أن عبوة على شكل أسطوانة غاز وضعت داخل إطار مشتعل بالطريق القريبة من مستوطنات "إفرات" بالتجمع الاستيطاني، حيث انفجرت العبوة دون وقوع إصابات.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين.