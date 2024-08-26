انت الأن تتابع خبر بن غفير يخطط لإقامة كنيس يهودي بالأقصى ونتنياهو يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا لتصريحاته المتطرفة والمستفزة، قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال ان "السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، وبالتالي يمكن إقامة كنيس في المكان".



بدوره، رد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بن غفير قائلاً: "لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أنه على نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.

وأشار إلى أن افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء، مؤكدا أن تصريحاته تعرض تحالفات الكيان المحتل الاستراتيجية ضد إيران للخطر.