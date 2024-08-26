انت الأن تتابع خبر نجاة المستهدف .. الاحتلال يستهدف سيارة بصيدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل ساعات متوترة تبادل فيها حزب الله وإسرائيل الهجمات، استهدف الاحتلال، سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان بواسطة مسيرة.

وكشفت معلومات أوّلية أنّ السيارة تمّ استهدافها بثلاث صواريخ، وهي رباعية الدفع من نوع هوندا وسط معلومات عن وقوع اصابات.

واكد مصدر أمني لبناني نجاة المستهدف في الغارة الإسرائيلية على السيارة وإصابته بجروح طفيفة.

ويأتي الاستهداف وسط تكرار عمليات اغتيال إسرائيلية لعناصر من حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية أخرى في لبنان.