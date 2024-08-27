انت الأن تتابع خبر 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على مرأى العالم، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع المجازر في قطاع غزة بشكل متواصل منذ أشهر.

وفي هذا الشأن، قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال 24 ساعة.

وبهذا يكون عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألفا و476 شهيدا وإلى 90 ألفا و647 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحصب الوزارة.

من ناحية ثانية، قالت مؤسسات فلسطينية، في بيان مشترك صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بمناسبة اليوم الوطني لاستراد الجثامين الموافق 27 أغسطس/آب من كل عام، إن إسرائيل تواصل احتجاز 552 جثمانا فلسطينيا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة.

وأشارت المؤسسات إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات من بينهم 256 في مقابر الأرقام، ومنهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.