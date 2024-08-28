انت الأن تتابع خبر دعوة لإخلاء مؤقت لسكان الضفة والمقاومة ترد بالمواجهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتكرار سيناريو قطاع غزة في الضفة الغربية، من خلال توسيع العمليات العسكرية، والتهديد باقتحام المستشفيات بالاضافة إلى دعوات اخلاء مؤقت للسكان، والاتهامات بوجود جبهات "ارهاب" فيها.

ففي هذا السياق، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء مؤقت للسكان، معتبرا أن "هذه حرب على كل شيء".

وزعم أن إيران تعمل على بناء "جبهة إرهاب في الضفة الغربية ضد إسرائيل وفق نموذج غزة ولبنان" على حد تعبيره.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 4 كتائب تابعة لحرس الحدود تشارك في عملية شمال الضفة الغربية.

هذا وأعلن محافظ جنين، كمال أبو الرب، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بنيته اقتحام مستشفى جنين الحكومي، واقتحام مستشفى "خليل سليمان" الحكومي المحاصر منذ ساعات في مدينة جنين.

من ناحية ثانية، أكدت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها يتصدون للاحتلال في محاور القتال بمخيم الفارعة وخاصة في محور بيروت.

فيما قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس إنها استهدفت قناصة إسرائيليين في منزل بمخيم نور شمس بالرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات، بالاضافة إلى اسقاط مسيرة إسرائيلية في محور المنشية.

وقالت أيضا إنها فجرت جرافة عسكرية للاحتلال بزرع عبوة ناسفة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.

هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بمروحيات ومقاتلات ومسيرات لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته بالضفة الغربية.