انت الأن تتابع خبر إسبانيا: لا بد من إلزام الأطراف المعنية بالصراع المشاركة بمسار سلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، قبيل انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجمعة، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعملية السلام.

وقال إن الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين "مهمة ولكنها غير كافية".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الوزير ألباريس إن "حل الدولتين هو الحل الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد أنه "لا بد من إطلاق مسار سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وإلزام الأطراف المعنية بالصراع بالمشاركة فيه".

وخلال الاجتماع الذي يحمل عنوان "من أجل تنفيذ حل الدولتين"، ستتم مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان فاعلية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.