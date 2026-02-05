الرياض - كتبت رنا صلاح - فتح صباح الخميس، معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين، أمام مغادرة المرضى والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى عودة العالقين إلى غزة.

الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية تغادر عبر معبر رفح

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر، رائد النمس، أنه تم تجهيز الدفعة الرابعة من الحالات الإنسانية، والتي تضم مرضى وجرحى ومصابين داخل الجمعية، وغادروا باتجاه معبر رفح البري الحدودي للسفر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت، يوم الأربعاء، سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح، بعد أن أبلغت مكتب منظمة الصحة العالمية بإلغاء تنسيق مغادرة الدفعة الثالثة التي كان من المقرر خروجها لتلقي العلاج.

ومنذ إعادة افتتاح المعبر يوم الاثنين، شهد معبر رفح مغادرة 50 مريضا ومصابا فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم، على الرغم من حاجة نحو 18,500 مريض وجريح لتلقي العلاج في الخارج