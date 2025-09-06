الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية محمود قماطي السبت، إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.

حزب الله يرحب بخطة الجيش لنزع السلاح

ورحب مجلس الوزراء اللبناني الجمعة بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.