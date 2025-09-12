الرياض - كتبت رنا صلاح - نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، بما وصفته بـ"الاعتقالات الجماعية" التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس "الوجه الإجرامي للكيان الذي لا يجيد سوى القتل والتعذيب والتنكيل".

حماس تدين اعتقالات طولكرم وتصفها بالإجرامية

وأكدت الحركة في بيان لها أن ما يجري في طولكرم، إلى جانب العدوان المتواصل على محافظات الضفة الغربية، لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تحقيق الأمن للاحتلال، مشددة على أن المقاومة ستظل مستمرة في مواجهة هذه الانتهاكات.