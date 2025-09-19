الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، الجمعة، عن القبض على منذر عباس ناصر، المتهم بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب.

الداخلية السورية: القبض على منذر ناصر المتورط في عدة مجازر

وأكد العميد الأحمد أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.



وفي تفاصيل البيان الصادر عن الداخلية السورية، أوضح قائد الأمن الداخلي أن وحدات مختصة تابعة لجهازه نفذت العملية بالتعاون الوثيق مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة. وأسفرت الجهود المشتركة عن اعتقال ناصر، الذي ينحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس، واقتياده للتحقيق.



وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، أن النقيب ناصر كان من قادة الصف الأول في ميليشيا الدفاع الوطني، ووُصف بأنه كان مقرباً من شخصيات نافذة في النظام السابق مثل بشار طلال الأسد ووسيم الأسد.



كما اتهمه البيان بالضلوع المباشر في "ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل" في عدة محافظات سورية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت التحقيقات إلى وجود تواصل مباشر بينه وبين قيادات مسلحة متمركزة خارج البلاد.



واختتم العميد الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن هذه العملية النوعية تعكس عزم الأجهزة الأمنية على ملاحقة كل من "تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب"، وكشف كل من يهدد أمن واستقرار البلاد. وتعهد البيان بتقديم كل المتورطين إلى العدالة "دون تهاون أو تأخير" لمحاسبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم.