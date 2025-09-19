الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أنه سيستضيف الرئيس التركي في البيت الأبيض الخميس المقبل، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وإبرام صفقات كبرى بين البلدين.

ترمب يستضيف أردوغان لبحث صفقات استراتيجية

وأعرب ترمب عن سروره باستضافة نظيره التركي، كاشفاً عن أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع أنقرة على مجموعة من الصفقات التجارية والعسكرية الهامة.

ووفقاً لتصريحات ترامب، تشمل المباحثات الجارية صفقات لشراء طائرات "بوينغ" المدنية، بالإضافة إلى صفقة عسكرية لتزويد تركيا بطائرات حربية من طراز "إف-16" (F-16)، مما يشير إلى تطور إيجابي في التعاون الدفاعي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



ومن المتوقع أن تتصدر هذه الصفقات أجندة المباحثات خلال اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، والذي يأتي في سياق جهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية والعسكرية بين واشنطن وأنقرة.