 37 شهيدا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية 37 شهيدًا منهم 4 شهداء انتشال و175 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة بالتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,419 شهيدًا و167,160 إصابة منذ "السابع من أكتوبر 2023"، وفق الوزارة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 12,823 شهيدًا و54,944 إصابة.

وبخصوص شهداء لقمة العيش قالت الوزارة إنه خلال الساعات الماضية تم تسجيل 5 شهداء و20 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,531 شهيدًا وأكثر من 18,531 إصابة.