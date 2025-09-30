الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن آلاف السكان محرومون من الوصول إلى الخدمات الصحية والمياه النظيفة.

أوتشا: أزمة صحية ومائية تهدد سكان غزة

وأوضح المتحدث باسم أوتشا أن العملية العسكرية الجارية فاقمت معاناة النازحين، الذين يعيشون ظروفًا عصيبة، إلى جانب من بقوا في المدينة. ورغم صعوبة تحديد أرقام دقيقة، فإن التقديرات تشير إلى وجود مئات الآلاف من السكان في غزة، يواجهون خطرًا متزايدًا في ظل انهيار البنية التحتية الصحية والمائية.