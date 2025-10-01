الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر -الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني- للربع الثاني من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 11.7بالمئة، ليصل إلى 175.2 نقطة، مقارنة بـ 156.9 نقطة في الربع الأول من عام 2025.

مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الأردني يرتفع

وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34.9 بالمئة خلال الربع الثاني (174.2 نقطة) من العام 2025، مقارنة بالربع الأول (129 نقطة) من العام ذاته، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.4 بالمئة خلال الربع نفسه من العام الماضي، و2.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025.

وسجلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى غير مسبوق فوصلت إلى 493.9 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة ب، 87.7 نقطة في الربع الأول من العام 2025.

وسجل مؤشر الثقة في النظام المالي تحسنا ملحوظا بنسبة 11.2 بالمئة، مرتفعًا بذلك من 169.3 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، إلى 188.3 نقطة في الربع الثاني من العام ذاته، فارتفع مؤشر بورصة عمان بمقدار 444 نقطة، ليصل إلى 5556 نقطة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 5112 نقطة خلال الربع الأول من العام نفسه.