البنك المركزي المصري: 366.4 مليون دولار صافي تدفق للخارج في الحساب الرأسمالي والمالي بالربع الأول

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 02:55 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن البنك المركزي المصري المصري أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 366.4 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي تدفق للداخل قدره نحو 3.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

استثمارات محفظة الأوراق المالية تسجل 1.8 مليار دولار صافي تدفق إيجابي

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو 384.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

وعلى جانب آخر، سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج بنحو 5.3 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في هذه الأصول.

صافي سداد بنحو مليار دولار للقروض متوسطة وطويلة الأجل

وفيما يخص القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، أفاد البنك المركزي المصري بأنها استقرت عند صافي سداد بلغ نحو مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الأقساط المسددة نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة، في حين سجل إجمالي المستخدم نحو 965.1 مليون دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

انخفاض التزامات البنك المركزي المصري يسفر عن تدفق للخارج بنحو 63.8 مليون دولار

كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج قدره نحو 63.8 مليون دولار، بما يعكس انخفاضاً في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 115.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

