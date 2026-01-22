نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق 2.4 مليار دولار صافي تدفق للداخل بالربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 02:55 صباحاً - يارا الجنايني_ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بحسب بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري المصري اليوم.

وأوضح البنك في البيان، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية أسفرت عن صافي تدفق للداخل قدره 9.3 ملايين دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

استثمارات جديدة بقطاع البترول ترتفع إلى 1.57 مليار دولار

وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع، والتي تمثل استثمارات جديدة من الشركات الأجنبية، لتسجل نحو 1.57 مليار دولار مقابل نحو 1.20 مليار دولار، رغم زيادة التحويلات إلى الخارج التي تعكس استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل، والتي ارتفعت إلى نحو 1.56 مليار دولار مقابل نحو 1.38 مليار دولار.

وعلى صعيد القطاعات غير البترولية، أشار البنك المركزي المصري إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار.

800.8 مليون دولار استثمارات لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال

وبيّن البنك أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بتحقيق أرباح معاد استثمارها سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، والتي حققت صافي تدفق للداخل قدره نحو 800.8 مليون دولار، من بينها نحو 78.9 مليون دولار استثمارات موجهة لتأسيس شركات جديدة.

استثمارات غير المقيمين في العقارات تسجل 520.2 مليون دولار

كما سجلت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 520.2 مليون دولار، في حين اقتصر صافي التدفق للخارج الناتج عن بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين على نحو 3.2 ملايين دولار.

