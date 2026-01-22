بعد فوز برشلونة ضد سلافيا براغ.. ماذا يحتاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:22 صباحاً - عزز نادي برشلونة من حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب سلافيا براغ بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات مرحلة الدوري من البطولة القارية.

ودخل برشلونة المباراة في ظل غيابات مؤثرة، حيث افتقد خدمات لامين يامال بسبب الإيقاف، إلى جانب غياب فيران توريس بداعي الإصابة، ليمنح المدرب هانز فليك الفرصة للوافد الشاب روني باردجي للمشاركة أساسيًا. ورغم هذه الظروف، نجح الفريق الكتالوني في حسم المواجهة بفضل ثنائية فيرمين لوبيز، إلى جانب هدفي داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري لموسم 2025/2026، مواصلًا صراعه القوي على حجز مقعد مباشر في دور الـ16، في ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق.

سيناريو تأهل برشلونة للدور الـ 16

وتشير الحسابات إلى أن الوصول إلى 16 نقطة يمثل الحد الأدنى لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون خوض الملحق، وهو ما يجعل برشلونة مطالبًا بالفوز في مباراته الأخيرة أمام كوبنهاجن الدنماركي، والمقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.

ولا يكتفي الفريق الكتالوني بالحصول على النقاط الثلاث فقط، إذ يبقى فارق الأهداف عنصرًا حاسمًا في ظل التساوي النقطي بين عدة فرق تمتلك 13 نقطة، من بينها باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، نيوكاسل يونايتد، سبورتينغ لشبونة وأتالانتا، ما يفرض على برشلونة السعي لتحقيق فوز مريح وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

وتبقى الجولة الختامية حاسمة في تحديد مصير برشلونة الأوروبي، سواء بالتأهل المباشر إلى دور الـ16 أو خوض ملحق إضافي، في سباق مشتعل حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة الدوري.