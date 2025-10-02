الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن التحالف أثبت قدرته على الرد السريع في مواجهة التهديدات الروسية، مشددا على التزام الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%، وذلك خلال تصريحاته الصحفية على هامش اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية المنعقد في كوبنهاغن الخميس.

أمين عام الناتو: أوكرانيا شريك محوري في مواجهة التهديدات

وقال روته إن رد الناتو على الاختراقات الجوية في كل من بولندا وإستونيا أظهر فعالية الاستعدادات العسكرية وقدرة الحلفاء على التحرك المنسق لمواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه الرسالة وصلت إلى موسكو بوضوح.

وأضاف أن أوكرانيا باتت قوة رئيسية في مجال الابتكار الدفاعي، لا سيما في تقنيات التصدي للطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن مشاركة كييف خبراتها المتراكمة على مدى أكثر من ثلاث سنوات من الحرب مع الناتو "مسألة بالغة الأهمية".

وأوضح روته أن مركز "JATEC" المشترك بين الناتو وأوكرانيا في بولندا يلعب دوراً محورياً في توثيق الدروس المستفادة من الحرب.

وحول أهمية الجماعة السياسية الأوروبية، أكد الأمين العام أن الصيغة تشكل إضافة أساسية إلى قمم الناتو واجتماعات المجلس الأوروبي، إذ توفر مساحة للحوار الموسّع بين الدول الأوروبية على اختلاف توجهاتها.

وفي ما يتعلق باستعدادات الدنمارك لمواجهة التهديد الروسي، أثنى روته على جهود كوبنهاغن، معتبراً أنها "في طليعة الدول من حيث الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا والدفاع عن النفس".