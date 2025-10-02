الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة الإيطالية روما ومدن أخرى فى البلاد مظاهرات حاشدة ودعوة لإضراب عام، احتجاجا على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان فى طريقه لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إيطاليا: مظاهرات حاشدة احتجاجا على اعتراض أسطول الصمود

وبعد ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القوات البحرية الإسرائيلية سيطرت على أكثر من 40 قاربا من "أسطول الصمود العالمي".



وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، احتشد فى روما نحو 10 آلاف متظاهر قرب محطة قطارات تيرمينى قبل أن يتوجهوا فى مسيرة نحو قصر كيجى مقر الحكومة الإيطالية وسط إجراءات أمنية مشددة.



كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن مثل ، نابولى حيث اقتحم ناشطون محطة القطار ، وشهدت ميلانو مظاهرات داخل محطة كادورنا كما خرجت مظاهرات فى تورينو.



وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية (CGIL)، وهو أكبر نقابة في البلاد، عن إضراب عام غدا الجمعة، احتجاجا على ما وصفه بـ"العدوان الخطير" على سفن مدنية كانت تقل مواطنين إيطاليين.



بدوره، انضم اتحاد النقابات القاعدية (USB) إلى الإضراب، مؤكدا عبر حساباته الرسمية "إسرائيل تهاجم القانون الدولي، وقد حان الوقت لتعطيل كل شيء".