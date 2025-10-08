الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67,183 شهيد و169,841 مصابا، منذ "السابع من تشرين الأول 2023"، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67,183 شهيدا

وأضافت "صحة غزة" في بيان، الأربعاء، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء (منهم شهيدين انتشال)، و61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مصابا، ليبلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.