البابا تواضروس يتلقى اتصال هاتفى من المستشار عدلى منصور للاطمئنان على صحته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 08:20 مساءً - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، للاطمئنان على الحالة الصحية لقداسته.

تهنئة بنجاح العملية الجراحية

وخلال الاتصال، هنّأ المستشار عدلي منصور قداسة البابا على نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له مؤخرًا في دولة النمسا، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

تقدير ومحبة متبادلة

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص تقديره لحرص المستشار عدلي منصور على الاتصال والسؤال، مثمنًا مشاعره الطيبة، ومؤكدًا عمق روابط المحبة والاحترام المتبادل.