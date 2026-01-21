الرياض - كتبت رنا صلاح - نقلت مجلة شبيغل اليوم ‌الأربعاء ‌عن وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية ترفض الانضمام إلى “مجلس السلام”، الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خشية أن يُقوض ذلك الأمم المتحدة.

ألمانيا ترفض الانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب

ونقلت المجلة أيضا عن الوثيقة، وهي مذكرة داخلية أُعدت قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي منذ أيام، أن الحكومة الألمانية اعترضت أيضا على الصلاحيات المحددة مسبقا التي سيحصل عليها ترامب بموجب هذه المبادرة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين إن برلين تدرس ما ‌يمكن أن تقدمه ضمن هذه المبادرة.