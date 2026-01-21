الرياض - كتبت رنا صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي مساء اليوم الاربعاء بمقداء نصف دينار للغرام الواحد، بعد تسجيله رقما قياسيا جديدا صباح.

الذهب يتراجع محليا مساءً بعد قفزة قياسية صباحًا

ووفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 97.70 دينارا للغرام لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 93.70 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 111.80 و 86.90 و 68 دينارا على الترتيب.