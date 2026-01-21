نعرض لكم الان تفاصيل خبر المقابلة الكاملة مع وزيري التخطيط والمالية ورئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر دوت الخليج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 08:56 مساءً - تضمنت أعمال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر دوت الخليج السنوي السابع «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، الذي عقد يوم 16 ديسمبر الماضي، حلقة حوارية مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأجرى الحوار أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج.

مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي يعتبر واحدًا من أهم المؤتمرات الاقتصادية التي يتم تنظيمها في مصر، ويشهد حضورَا كبيرا من الحكومة والقطاع الخاص، وجلسات نقاشية موسعة، ولقاءات حوارية مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وحوارات مباشرة مع قادة مجتمع الأعمال، ومن بينهم المهندس نجيب ساويرس.

