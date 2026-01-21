توقيع عقوبات على الجزائر بعد أحداث نيجيريا فى كأس أمم إفريقيا 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 08:20 مساءً - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تفاصيل العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب الجزائر أمام نيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أُقيمت يوم 10 يناير 2026.

أحداث مباراة نيجيريا والجزائر

وأوضح الاتحاد الجزائري، في بيان رسمي، أن قرارات لجنة الانضباط شملت إيقاف لاعبين من المنتخب الوطني، إلى جانب توقيع غرامات مالية على الاتحاد، بسبب مخالفات انضباطية وقعت خلال المباراة وبعد صافرة النهاية.

إيقاف لوكا زيدان وبلغالي

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، لمدة مباراتين، على أن تُنفذ العقوبة خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027،كما تقرر إيقاف المدافع الجزائري رفيق بلغالي لمدة 4 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، على أن تُطبق العقوبة أيضًا خلال تصفيات «كان 2027».

كاف يوقع غرامات مالية بالجملة على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب السلوك غير اللائق للمنتخب، بعد حصول 5 لاعبين على إنذارات خلال مباراة نيجيريا، بالمخالفة للمادة 130 (أ) من اللائحة التأديبية.

كما وقّعت «كاف» غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، بسبب تصرفات غير مناسبة لبعض اللاعبين والمسؤولين عقب نهاية المباراة، اعتُبرت مسيئة لصورة اللقاء.

وشملت العقوبات أيضًا:

غرامة 5 آلاف دولار لاستخدام الشماريخ من جانب الجماهير

غرامة 5 آلاف دولار بسبب رمي المقذوفات داخل الملعب

غرامة 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية ومحاولات اقتحام الحواجز

غرامة 50 ألف دولار بسبب تصرفات مهينة من بعض الجماهير تجاه حكام المباراة

وبذلك، بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم 100 ألف دولار.

الاتحاد الجزائري يطعن على قرارات كاف

وفي ختام البيان، أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، أنه باشر إجراءات الاستئناف ضد العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط التابعة لـ«كاف»، مشددًا على التزامه الكامل بالدفاع عن مصالح الكرة الجزائرية، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.