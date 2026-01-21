نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 07:59 مساءً - – عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 بالزيادة اليوم الأربعاء في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، مشيرة إلى فائض أقل قليلا في السوق هذا العام.

توقعت نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 930 ألف برميل يوميا في 2026

وتتوقع الوكالة حاليا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 930 ألف برميل يوميا هذا العام، مقابل 860 ألف برميل يوميا في تقريرها السابق.

وأظهرت حسابات لرويترز استنادا إلى التقرير أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار 3.69 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يقل عن الفائض البالغ 3.84 مليون برميل يوميا في تقديرات الوكالة، ومقرها باريس، في تقرير ديسمبر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية “في الوقت الحالي، توفر المستويات المرتفعة من المخزونات قدرا من الطمأنينة للمتعاملين في السوق وتسهم في إبقاء الأسعار تحت السيطرة”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الدولية ترفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.