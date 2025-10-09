الرياض - كتبت رنا صلاح - رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة باعتباره "خطوة كبيرة نحو سلام دائم"، مؤكدا استعداد المنظمة لـ"تكثيف" مساعدتها الصحية في القطاع.

منظمة الصحة: جاهزون لإعادة تأهيل النظام الصحي بغزة

وكتب غيبرييسوس على إكس: إن "منظمة الصحة العالمية مستعدة لتكثيف عملها لتلبية الحاجات الصحية الماسّة للمرضى عبر أنحاء غزة ومساندة إعادة تأهيل النظام الصحي المدمّر".



وأُعلن، قبيل فجر الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في مصر الخميس، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مفاوضات غير مباشرة جرت بعيدا عن الأضواء في شرم الشيخ بمصر، شارك فيها وسطاء أميركيون ومصريون وأتراك وقطريون لإنهاء حرب مدمّرة متواصلة منذ عامين على القطاع المحاصر.



ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألفا و183 شهيدا، وإصابة 169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.