الرياض - كتبت رنا صلاح - رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترمب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.

السعودية ترحب باتفاق غزة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى

وثمَّنت الخارجية السعودية في بيان لها على الدور الفاعل للرئيس الأميركي ترمب، وجهود الوساطة التي بذلتها قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى الاتفاق.



وعبرت السعودية عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع الخاص، والانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.