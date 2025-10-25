الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ترامب يبدي رغبته بلقاء زعيم كوريا الشمالية

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن إمكانية عقد لقاء مع كيم "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفا أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الزعيم الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.