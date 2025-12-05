 روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 734 مليار دولار

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن احتياطيات روسيا الأجنبية سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.21% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى أكثر من 734 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تُسجّله الاحتياطيات منذ منتصف العام.

وأوضح المركزي الروسي في بيان صحفي، أن الارتفاع يعود إلى تحسن تقييم الأصول الأجنبية وزيادة الاستثمارات المقومة بالعملات الصعبة، مؤكداً أن الاحتياطيات ما تزال تشكل عامل استقرار رئيسيًا للاقتصاد الروسي في مواجهة الضغوط الخارجية والعقوبات الغربية.